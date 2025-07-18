Вибухи в Одесі 19 липня: місто атакують російські дрони

Уночі 19 липня в Одесі пролунали вибухи. Місто перебуває під атакою російських безпілотників.

Вибухи в Одесі 19 липня: що відомо

Вибухи в Одесі сьогодні пролунали уночі під час повітряної тривоги.

– В місті чутно вибухи! Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників, – написав мер Геннадій Труханов.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про групи ворожих ударних БпЛА в напрямку Одещини, зокрема Одеси, з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, вибухи в Києві пролунали увечері 18 липня. Столицю атакували ворожі дрони.

Унаслідок атаки у Дарницькому районі на дах жилого будинку впала частина БпЛА. Попережньо без пожежі і постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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