У Черкасах чоловік із гранатою намагався взяти в заручники співробітників ТЦК

Сьогодні вранці 5 серпня у Черкасах чоловік, якого зупинили військовослужбовці ТЦК для перевірки, дістав гранату та почав погрожувати.

Про це йдеться у повідомленні Черкаського обласного ТЦК.

У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранату

За інформацією, подія сталася на проспекті Хіміків.

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Військовослужбовці Черкаського РТЦК зупинили чоловіка, щоб перевірити його облікові дані. Проте під час спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати підірвати її і військовослужбовців ТЦК.

На місце події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані. Також на місці знаходяться екстрені служби.

Поліціянти закликають громадян не наближатися до місця інциденту та не перешкоджати роботі правоохоронців.

Як повідомляє Суспільне.Черкаси, станом на 10:20 чоловіка затримали. Попередньо, у зловмисника міг бути ще й пістолет.

Нагадаємо, що у ніч з 1 на 2 серпня у Вінниці стався конфлікт між громадянами та військовослужбовцями ТЦК – люди намагалися штурмувати приміщення стадіону, де тримали мобілізованих чоловіків. Тоді на місці зібралося близько 80 громадян, декотрі виламали ворота стадіону та намагалися прорватися всередину будівлі. Правоохоронці відтіснили людей.

В обласному ТЦК зазначили, що фізичних контактів між людьми та працівниками ТЦК не було.

25 липня у Полтаві група людей у цивільному перекрила рух автобуса, в якому були мобілізовані чоловіки. Частині мобілізованих вдалося втекти.

У липні командування Сухопутних військ перевірило 244 інцидентів, пов’язаних з ймовірним порушеннями з боку співробітників ТЦК. За результатами розслідувань, 210 з 244 інцидентів, а саме 86%, виявились маніпуляціями та ІПСО.

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