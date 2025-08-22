У Мукачеві понад добу гасять пожежу після обстрілу: залучено потяги Укрзалізниці

У Мукачеві на Закарпатті рятувальники ДСНС понад добу гасять пожежу на місці вчорашнього російського ракетного удару.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Пожежа у Мукачеві після ракетного удару 21 серпня

Так, зранку на місці масштабної пожежі працює 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також до гасіння вогню залучено два пожежні потяги Укрзалізниці.

За даними рятувальників, результаті ракетного удару по Мукачеву постраждала 21 людина. Водночас у Закарпатській обласній військовій адміністрації говорять, що постраждалих 23.

Нагадаємо, що у ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну 574 дронами та 40 ракетами (Кинджали, Іскандери, крилаті ракети Х-101, Калібри та ще одна ракета невстановленого типу).

Дві ворожі ракети вдарили по території цивільного підприємства Флекс у Мукачеві. На цьому заводі з американськими інвестиціями виробляють кавомашини.

Внаслідок ракетного удару зруйновано складські приміщення підприємства. Спочатку повідомлялося по 15 поранених, одна людина у тяжкому стані.

Варто зауважити, що президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського удару по заводу в Мукачеві. Та згодом з його допису прибрали слово російський.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував ракетну атаку на Закарпаття, проте не засудив дії Росії.

Джерело : ДСНС

