Сьогодні, 15 вересня, близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Морозівка Баришівської громади, що на Київщині.

Про це повідомляє пресцентр поліції Київської області.

Вибух у Морозівці: що відомо

Попередньо вдалося встановити, що неподалік смітника вибухнув невідомий предмет.

Внаслідок вибуху загинула 57-річна місцева жителька, 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, він у лікарні.

На місці події працюють правоохоронці, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вибуху в селі Морозівка. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета.

Фото: Київська обласна прокуратура

Джерело : Нацполіція

