На Київщині внаслідок вибуху загинула жінка та поранено чоловіка: що відомо
Сьогодні, 15 вересня, близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Морозівка Баришівської громади, що на Київщині.
Про це повідомляє пресцентр поліції Київської області.
Вибух у Морозівці: що відомо
Попередньо вдалося встановити, що неподалік смітника вибухнув невідомий предмет.
Внаслідок вибуху загинула 57-річна місцева жителька, 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, він у лікарні.
На місці події працюють правоохоронці, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики.
За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вибуху в селі Морозівка. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета.
Фото: Київська обласна прокуратура