Внаслідок російської атаки пошкоджено Дніпровський художній музей. Люди, які перебували у музеї, залишилися цілими, оскільки спустилися в укриття.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Іван Вербицький.

Дніпровський художній музей – які наслідки атаки

За словами Вербицького, у Дніпровському художньому музеї пошкоджено фасад, вибиті майже всі вікна та вхідні двері.

За попереднім візуальним обстеженням, колекція не постраждала. Над ретельною оцінкою збитків працюватимуть у наступні дні.

Як зазначив Вербицький, збереження музейного фонду є сьогодні одним з ключових завдань Міністерства культури та стратегічних комунікацій, зокрема, такі заходи включають евакуацію музейного фонду.

Атака на Дніпро 30 вересня – які наслідки

Вдень у вівторок, 30 вересня, російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками, внаслідок чого спалахнуло декілька пожеж.

Через обстріл Дніпра загинув чоловік, який був у важкому стані, проте медикам не вдалося його врятувати.

Кількість постраждалих у місті збільшилася до 28 людей, серед них є 10-річний хлопчик і 17-річна дівчинка.

