У тимчасово окупованому Донецьку ввечері 11 жовтня пролунали вибухи, повідомляється про атаку дронами.

Вибухи у Донецьку 11 жовтня: що відомо про дронову атаку

Під час дронової атаки Донецька пролунали вибухи й зайнялась велика пожежа, пишуть окупанти у пабліках.

Повідомляється, що пожежа сталася у районі гіпермаркету Сігма.

– Пролетіло чотири дрони. Було чути як збивають і різко ― вибух. Почало щось детонувати. Глянули, а там Сігма горить. Зараз вогонь перекинувся на сусідню посадку. Перед тим ми бачили, як вечорами військові машини там паркувалися, – написало Суспільне з посиланням на одного з анонімних місцевих жителів.

Нагадаємо, що ввечері російський Бэлгород знову опинився під атакою – через падіння уламків збитих ракет у місті є загоряння. Повідомлялось, що під ударом могла бути ТЕЦ, почалися перебої зі світлом.

Фото: Типичный Донецк

