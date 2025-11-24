В ніч проти 24 листопада ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 24 листопада: що відомо

Згідно з повідомленням місцевих Telegram-каналів, вибухи прогриміли в Ізмаїлі.

Як повідомив голова ОВА, унаслідок атаки безпілотника на одному з неексплуатованих суден виникло загоряння, яке рятувальники оперативно ліквідували.

Наразі інформації про постраждалих під час атаки на Одеську область 24 листопада не надходило.

Варто зазначити, що ця атака на портову інфраструктуру Одещини далеко не перша. Порти регіону залишаються постійною ціллю російських ударів.

Зокрема, вночі 17 листопада терористи масовано атакували Одещину, знову спрямувавши дрони на портову інфраструктуру.

Унаслідок атаки було пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден біля причалів.

В одному з портів виникли перебої з електропостачанням, а пожежі на енергетичних та портових об’єктах ліквідовували співробітники ДСНС та місцеві пожежні команди.

За попередніми даними, у результаті атаки постраждав один чоловік віком 18 років, якому надали першу медичну допомогу на місці.

Подібні удари відбувалися і раніше. У березні 2025 року російські окупанти завдали балістичного удару по порту в Одесі, пошкодивши судно MJ PINA під прапором Барбадоса.

Тоді загинули четверо громадян Сирії, наймолодшому з яких було 18 років, а найстаршому — 24. Ще двоє людей отримали поранення — українець та сирієць.

У момент атаки судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру, а ракета також пошкодила причали та склади для зберігання зерна.

3 липня 2025 року під час тривоги через загрозу балістики з Криму ракета Іскандер влучила в один з причалів Одеського морського порту.

На причалі тоді працювали робітники, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна.

У результаті загинули двоє людей — докер-механізатор та водій вантажівки, ще шестеро отримали поранення, серед них працівники портового оператора та двоє громадян Сирії.

Пошкоджено також портові крани, техніку та склади.

Фото: Одеська ОВА

