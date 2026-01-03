До трьох зросла кількість загиблих після російського ракетного удару по Харкову у п’ятницю, 2 січня.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Удар по Харкову 2 січня: скільки жертв

На місці ворожих ударів по Харкову рятувальники знайшли фрагменти тіла людини. Наразі кількість загиблих збільшилася до трьох людей.

Зараз дивляться

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, ще чотири людини вважаються безвісти зниклими.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що росіяни завдали ударів ракетами по центральній частині Харкова. Ворожа ракета влучила у житловий квартирний будинок, який повністю зруйнувала.

На жаль, під завалами рятувальники знайшли тіло маленького хлопчика, а згодом й молодої жінки. Постраждало щонайменше 30 людей, серед них – шестимісячне немовля.

Згодом стало відомо, що загиблі – це 22-річна мама та її 3-річний син. Як розповіла харківському виданню МедіаПорт бабуся загиблої Анастасії Пархоменко Тетяна Волкова, її онука сама з Кривого Рогу Дніпропетровської області. На початку повномасштабної війни дівчина виїхала до Польщі, де познайомилася з хлопцем Тимофієм із Харкова. Пара вирішила повернутися в Україну. Вони приїхали до Харкова у вересні минулого року.

Трирічний Максим ходив до садочка.

На момент удару Тимофій вийшов із квартири, що й урятувало йому життя.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 410-ту добу.

Фото: Харківська обласна прокуратура