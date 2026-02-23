Перевіряється версія щодо терористичного акту в Миколаєві. Сьогодні там внаслідок вибуху біля АЗС було поранено сім правоохоронців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про вибух у Миколаєві

– Щойно були перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Постраждали працівники Національної поліції – сім людей поранені, двоє з них у важкому стані. Їм надається необхідна допомога, – зазначив президент.

Глава держави додав, що наразі з’ясовуються усі обставини вибуху, перевіряється версія щодо терористичного акту.

– Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей, – додав Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок, 23 лютого, близько 18:10 у Миколаєві стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції.

За словами очільника Нацполіції Івана Вигівського, внаслідок вибуху постраждали семеро працівників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та залишили там службові автомобілі.

Двоє поліцейських зараз перебувають у важкому стані, лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Уночі 22 лютого стався теракт у Львові, під час якого загинула 23-річна поліцейська та дістали поранення різного ступеню тяжкості 25 людей.

На думку Вигівського, росіяни прицільно намагаються знищувати поліцейських в Україні.

