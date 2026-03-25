У ніч проти 25 березня російські війська продовжили атаки по українських регіонах, завдавши удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини та обстрілюючи Дніпропетровську область.

Неспокійною ніч була і в Росії — безпілотники атакували Ленінградську область, вибухи лунали й у Бєлгороді.

На міжнародній арені США передали Ірану мирний план, а Тегеран частково відкрив Ормузьку протоку.

Також відбулися важливі події для України — перемовини щодо ППО, економічні рішення та затримання підозрюваних у шпигунстві.

Про головні події ночі та ранку 25 березня — читайте в матеріалі.

Блекаут на Чернігівщині

У ніч проти 25 березня російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури в Чернігівському районі.

Унаслідок влучання пошкоджено елементи енергосистеми, що спричинило масштабне знеструмлення.

Без електроенергії залишилися близько 150 тисяч споживачів у Чернігові та прилеглих населених пунктах.

За даними енергетиків, удар викликав різкий дефіцит потужності в мережі, що ускладнило стабільну роботу системи.

До ліквідації наслідків уже залучені аварійні бригади, однак повноцінне відновлення можливе лише після стабілізації безпекової ситуації.

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж ночі 25 березня російські війська понад десять разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи дрони та артилерію.

Під ударами опинилися Нікопольський, Синельниківський і Дніпровський райони.

На Нікопольщині пошкоджено підприємства, адмінбудівлі, банки, магазини та житлові будинки. Поранення дістала 18-річна дівчина.

У Синельниківському районі виникла пожежа на території ферми, пошкоджено приватні оселі та знищено автомобіль.

У Дніпровському районі постраждав 59-річний чоловік.

Загалом зафіксовано руйнування інфраструктури та кілька пожеж. Остаточні наслідки уточнюються.

Атака на Усть-Лугу

У ніч проти 25 березня безпілотники атакували Ленінградську область Росії.

Попри заяви про нібито знищення частини дронів, уникнути наслідків не вдалося — у порту Усть-Луга виникла пожежа.

Цей порт є одним із ключових об’єктів для експорту російських енергоресурсів.

Рятувальники працюють над ліквідацією займання.

Через загрозу атак тимчасово припиняв роботу аеропорт Пулково.

Вибухи у Бєлгороді

У Бєлгороді в ніч на 25 березня пролунали потужні вибухи на тлі ракетної небезпеки.

Перші вибухи місцеві жителі чули близько 04:30.

Після цього в місті виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом.

Російська влада повідомила про пошкодження енергетичної інфраструктури.

Інформації про постраждалих наразі немає, на місцях працюють аварійні служби.

Мирний план США для Ірану

США передали Ірану мирний план, що складається з 15 пунктів і спрямований на врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Документ охоплює питання ядерної програми, безпеки та розвитку балістичних ракет.

Однією з ключових умов є передання під міжнародний контроль запасів високозбагаченого урану.

Окрему увагу приділено ситуації навколо Ормузької протоки, яка впливає на глобальні енергетичні ринки.

Попри дипломатичні кроки, бойові дії в регіоні тривають.

Іран відкрив Ормузьку протоку

Іран заявив, що дозволяє проходження через Ормузьку протоку суднам, які не вважає ворожими.

Йдеться про кораблі, не пов’язані зі США, Ізраїлем чи їхніми союзниками.

Водночас навіть таким суднам необхідно погоджувати маршрут із іранською владою та дотримуватися встановлених правил безпеки.

У Тегерані наголосили, що вжили заходів для запобігання використанню протоки у військових цілях.

Зустріч Зеленського зі Спрудсом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

Сторони обговорили безперервні російські атаки та поточну ситуацію на фронті.

Окрему увагу приділили зміцненню української протиповітряної оборони та постачанню додаткових ракет.

Також йшлося про спільне виробництво дронів і реалізацію міжнародних оборонних програм.

Латвія підтвердила підтримку України на шляху до Європейського Союзу.

Ощадбанк і ввезення валюти

Після затримання українських інкасаторів в Угорщині Ощадбанк тимчасово припинив ввезення готівкової валюти до України.

Наразі попит на валюту забезпечується за рахунок резервів Національного банку.

У банку зазначають, що працюють над пошуком нових, безпечніших маршрутів доставки коштів.

До повномасштабної війни такі операції здійснювалися авіаційним транспортом, однак зараз використовують наземні перевезення.

Затримання підозрюваних у шпигунстві

У Німеччині затримали громадянку Румунії та громадянина України за підозрою у роботі на російську розвідку.

За даними слідства, вони збирали інформацію про особу, яка постачає дрони та комплектування для України.

Підозрювані здійснювали спостереження та відеозйомку, що могло бути підготовкою до подальших спецоперацій.

Правоохоронці провели обшуки та продовжують розслідування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 491-шу добу.

