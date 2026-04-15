У Рівненській області правоохоронці знайшли тіло чотирирічного Дмитра, який разом із дворічним братом Владиславом зник під час поїздки на велосипеді до місцевої водойми 5 квітня.

Повідомляє поліція Рівненщини та ДСНС.

Пошук зниклих братів на Рівненщині: що відомо

Двоє маленьких братів поїхали кататися до водойми в селі Колки 5 квітня. Тітка дітлахів повідомила поліцію про їхнє зникнення ввечері того ж дня.

Тіло дворічного Владислава знайшли увечері 5 квітня. Чотирирічного Дмитра шукали десять днів.

До операції щоденно залучали близько 200 правоохоронців із Дубровиці та Сарн, рятувальників, кінологів зі службовими собаками, бійців підрозділу Хижак, прикордонників та небайдужих громадян.

– Пошукові роботи тривали безперервно протягом десяти днів. До операції було залучено 61 особу особового складу, 12 одиниць техніки та 5 човнів. Для обстеження дна та важкодоступних ділянок використовували 5 підводних дронів, 4 ехолоти та 4 безпілотні літальні апарати, – повідомили в ДСНС.

Учасники пошукової групи за 10 днів обстежили близько 224 гектарів території та акваторії річки. Зокрема, йдеться про берегову лінію, прибережні зони та дно водойми.

Водолази з Хмельниччини знайшли тіло Дмитра у річці Горинь 15 квітня близько 16:00.

Виявилося, що течія віднесла тіло хлопчика на кілометр від місця, де залишився його велосипед.

Поліція проводить досудове розслідування за:

злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК);

умисне вбивство з відміткою нещасний випадок (ст. 115 КК).

Фото: поліція Рівненської області

