Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вночі РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини: сталися пожежі
Вночі росіяни знову атакували портову інфраструктуру Одещини.
Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Атака на Одещину
В результаті влучань ворожих безпілотників пошкоджено склад та прибудови. На щастя, люди не постраждали.
Локальні пожежі ліквідували рятувальники ДСНС.
