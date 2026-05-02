Вночі росіяни знову атакували портову інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одещину

В результаті влучань ворожих безпілотників пошкоджено склад та прибудови. На щастя, люди не постраждали.

Локальні пожежі ліквідували рятувальники ДСНС.

