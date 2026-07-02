На Дніпропетровщині через удар РФ загинула 7-річна дівчинка, постраждала ціла родина
Атака на Богинівську громаду Дніпропетровської області 2 липня забрала життя 7-річної дівчинки, ще четверо людей зазнали поранень.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
Атака на Богинівську громаду Дніпропетровської області: що відомо
Олександр Ганжа зауважив, що, крім того, що росіяни вбили 7-річну дівчинку, вони поранили ще чотирьох людей, серед яких – дитина.
– Постраждала ціла родина. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Госпіталізовані й троє дорослих. Двоє з них – “важкі”, – заявив Ганжа.
Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну 2 липня російські війська застосували 74 ракети різних типів і 496 безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.