Атака на Богинівську громаду Дніпропетровської області 2 липня забрала життя 7-річної дівчинки, ще четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Богинівську громаду Дніпропетровської області: що відомо

Олександр Ганжа зауважив, що, крім того, що росіяни вбили 7-річну дівчинку, вони поранили ще чотирьох людей, серед яких – дитина.

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– Постраждала ціла родина. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Госпіталізовані й троє дорослих. Двоє з них – “важкі”, – заявив Ганжа.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну 2 липня російські війська застосували 74 ракети різних типів і 496 безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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