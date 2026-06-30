У Києві вранці 30 червня сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Івана Виговського у Подільському районі столиці. Через аварію рух транспорту ускладнений в обох напрямках.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

ДТП у Києві 30 червня

За попередньою інформацією, ДТП сталася поблизу торговельно-розважального центру Retroville. Очевидці повідомляють, що внаслідок зіткнення є загиблий та постраждалі. Наразі точна кількість травмованих і обставини аварії встановлюються.

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На місці події працюють правоохоронці та екстрені служби. Через аварію є ускладнення руху в напрямку площі Валерія Марченка.

Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи пересування.

Нагадаємо, 5 червня сталася смертельна ДТП у Києві на Чоколівському бульварі. Водій рухався з перевищенням швидкості, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги та врізався у підземний пішохідний перехід, в якому були люди.

Внаслідок ДТП загинули четверо осіб. Серед них – 12-річний Григорій Глушич, двоє дільничних поліціянтів та жінка. Ще троє людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Водія затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: патрульна поліція Києва

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