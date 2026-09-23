Протягом восьми місяців 2026 року Росія запустила по Україні понад 2,1 тис. ракет різних типів та 63 тис. ударних дронів, зокрема й реактивні.

Такі дані озвучив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН.

Зеленський про кількість ракет і дронів, які запустила РФ

Президент уточнив, що понад 950 ракет, які летіли по Україні від початку року, були балістичними. А з 63 тис. ударних дронів понад 7 тис. – реактивні.

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– З початку цього року РФ вже застосувала проти нас, проти України, нашого народу та наших дітей понад 2,1 тис. ракет різних типів. Понад 950 із них – це балістичні ракети. За вісім місяців цього року Росія застосувала 63 тис. ударних дронів різних типів… І понад 7 700 із них – це реактивні дрони, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що ворог зараз фактично кожної години запускає реактивні дрони проти українських міст, економіки, інфраструктури. Це частина стратегії РФ, щоб ускладнити життя українцям, не дозволяти дітям нормально навчатися в школах.

– Чи ваша країна вижила б, якби вам довелося зіткнутися з чимось подібним? – запитав український лідер.

Зеленський про перехоплювачі для реактивних дронів

Під час виступу президент також повідомив, що українські військові вже успішно випробували чотири перехоплювачі проти реактивних дронів.

– Наші військові вже успішно випробували чотири нові дрони-перехоплювачі проти російських реактивних дронів. Тому ми нарощуємо обсяги виробництва і будемо їх виготовляти, – наголосив Зеленський.

Він також нагадав про роботу над системою ППО Freyja (Фрея). До програми долучилися вже 10 країн, а також до участі запрошено Польщу. Ідуть переговори про залучення й інших держав.

Нещодавно Володимир Зеленський повідомляв, що українські дрони-перехоплювачі від двох компаній успішно пройшли випробування, які проводилися в реальних бойових умовах. Вони знищили російські реактивні безпілотники.

Джерело : Офіс президента

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