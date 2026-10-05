Уночі проти 5 жовтня Росія атакувала Україну 205 безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 5 жовтня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну, що почалася з 18:00 4 жовтня, російські війська застосували 205 безпілотників. Зокрема:

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ударні БпЛА типу Shahed

безпілотники Гербера;

Бандероль

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська, Шаталова, Міллерова та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 5 жовтня протиповітряна оборона збила або приглушила 172 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на 13 локаціях. Ще на трьох локаціях впали уламки збитих цілей.

Наразі атака на Україну триває — у повітряному просторі перебувають близько десяти ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 685-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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