Унаслідок зіткнення двох потягів на головному залізничному вокзалі Праги постраждали 46 пасажирів, серед яких 15 громадян України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що наразі звернень від українських громадян на гарячу лінію дипломатичної установи не надходило.

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Зіткнення потягів у Празі: що відомо про причини аварії

Як пише видання CT24, міністр транспорту Чехії Іван Беднарик назвав зіткнення поїздів серйозним інцидентом і наголосив, що першочерговим завданням є надання необхідної допомоги постраждалим.

За його словами, наразі зарано робити остаточні висновки щодо причин аварії. Водночас попередні обставини вказують на те, що один із потягів міг проїхати на заборонний сигнал світлофора.

Міністр не виключає, що до зіткнення могла призвести технічна несправність або людський фактор.

Відомо, що потяги зіткнулися під час гальмування.

На місці події працюють слідчі та залізничні інспектори. Вони встановлюють усі обставини аварії, зокрема з’ясовують, хто може нести відповідальність за зіткнення.

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