У ніч проти 19 листопада російські війська продовжили атакувати Україну ударними безпілотниками.

На Київщині постраждали четверо людей, серед них дитина. Пошкоджені десятки житлових будинків, автомобілі, підприємства та енергетичний об’єкт. На півдні Одещини під ударами опинилися промислова й енергетична інфраструктура.

У районі Кримського мосту знову пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада повідомила про тимчасове перекриття переправи та зупинення залізничного сполучення.

Зараз дивляться

Тим часом президент США Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним у Китаї, Євросоюз закликав Москву припинити застосування хімічної зброї, а український уряд схвалив механізм фінансування закупівель американського озброєння через PURL.

Про ці та інші події ночі та ранку 19 листопада — читайте у дайджесті.

Атака на Київщину

Російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками. Протягом останньої доби наслідки обстрілів зафіксували у Вишгородському та Фастівському районах.

У Вишгородському районі постраждали четверо людей, серед них одна дитина. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено 29 приватних житлових будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та об’єкт енергетичної інфраструктури.

У Фастівському районі пошкоджене одне приватне домоволодіння.

Атака на Одещину

У ніч проти 19 листопада російські війська завдали масованого комбінованого удару по півдню Одеської області.

Внаслідок атаки пошкоджені об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури.

Попри пошкодження енергетичних об’єктів, удар не вплинув на електропостачання споживачів.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Кримський міст знову атакували

У ніч проти 19 листопада в районі Кримського мосту пролунала серія потужних вибухів. Після атаки окупаційна влада тимчасово перекрила рух переправою.

За інформацією моніторингового Telegram-каналу Кримський вітер, перші вибухи в Керчі пролунали близько 00:50.

Місцеві жителі повідомляли про проліт ракет, яскраві спалахи та 15–16 вибухів. Частина з них могла бути пов’язана з роботою російської протиповітряної оборони.

Очевидці також заявляли про два ймовірні влучання в залізничну частину Кримського мосту. Незалежного підтвердження цих повідомлень наразі немає.

Призначений Росією очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов підтвердив чергову атаку та повідомив про тимчасове перекриття руху.

За даними російського Міністерства транспорту, через нічну атаку також призупинили залізничне сполучення мостом.

Генеральний штаб ЗСУ відреагував на повідомлення про атаку, опублікувавши привітання мосту Васко да Гама в Лісабоні зі званням найдовшого мосту Європи.

Масштаби можливих нових пошкоджень Кримського мосту уточнюються.

Трамп зустрівся з Путіним у Китаї

19 листопада президент США Дональд Трамп і Володимир Путін провели зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені.

Як повідомляють CNN та Bloomberg, переговори тривали близько 40 хвилин.

Перед початком зустрічі Трамп увійшов до зали разом із державним секретарем США Марко Рубіо та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Побачивши Путіна, американський президент усміхнувся, назвав його своїм другом, після чого вони потиснули один одному руки.

Трамп також заявив, що протягом багатьох років підтримує з Путіним чудові стосунки та сподівається на позитивні результати переговорів.

За словами американського посадовця, зустріч мала неформальний характер. Доступ до приміщення був обмежений, усередину допустили лише одну телекамеру.

Путін поки не зробив публічних заяв за підсумками переговорів.

Це була перша особиста зустріч Трампа і Путіна після переговорів на Алясці у серпні 2025 року.

На 19 листопада також запланований тристоронній саміт за участі Трампа, Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Зеленський розповів, як США та Китай можуть завершити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США та Китай мають достатньо впливу, щоб змусити Росію припинити війну проти України.

На думку Зеленського, президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін могли б домогтися завершення війни навіть за одну зустріч із Путіним, якби застосували спільний економічний тиск.

Йдеться про запровадження жорстких санкцій або демонстрацію готовності обмежити торгівлю з Росією.

Водночас Зеленський наголосив, що реальний рух до миру можливий лише після припинення вогню.

Президент також застеріг від спроб ухвалювати рішення щодо майбутнього України без її участі.

За його словами, будь-які домовленості великих держав щодо України, до яких не буде залучений Київ, залишаться лише заявами.

Україна зможе купувати американську зброю за кредитні кошти ЄС

Кабінет міністрів України схвалив підписання рамкової домовленості з НАТО, яка дозволить використовувати частину кредиту Європейського Союзу для закупівлі американського озброєння через механізм PURL.

Рішення створює правову та фінансову основу для спрямування коштів європейської позики Ukraine Support Loan на придбання критично необхідного оборонного обладнання та озброєння американського виробництва.

Українські внески надходитимуть через спеціальний рахунок НАТО. Кожен платіж буде прив’язаний до конкретного пакету PURL та визначеного переліку продукції.

НАТО виконуватиме роль фінансового посередника, але не виступатиме покупцем, продавцем або постачальником зброї.

Блок щоквартально звітуватиме про використання коштів, залишки та здійснені перекази.

Відповідальним за реалізацію домовленості визначено Міністерство оборони України.

Водночас угода не зобов’язує Україну здійснювати внески. Невикористані кошти можна буде повернути або спрямувати на інший пакет PURL.

ЄС вимагає від Росії припинити застосування хімічної зброї

Європейський Союз закликав Росію негайно припинити застосування хімічної зброї проти України та повернутися до повного дотримання Конвенції про заборону хімічної зброї.

У документі ЄС посилається на результати українських розслідувань, які свідчать про масштабне та систематичне використання російськими військовими на фронті хімічних речовин, зокрема засобів для придушення масових заворушень.

У Євросоюзі наголосили, що застосування таких речовин як методу ведення війни порушує міжнародне право.

ЄС закликав Організацію із заборони хімічної зброї невідкладно використати свої повноваження для встановлення відповідальних за порушення.

Крім того, Євросоюз заявив про готовність запровадити додаткові санкції проти осіб, причетних до розроблення, поширення та застосування хімічної зброї.

У заяві також відзначили роботу українських органів, які документують відповідні порушення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 730-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.