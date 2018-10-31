Хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко на честь Хелловіна перевтілився в поп-зірку Майкла Джексона.

Хавбек Манчестер Сіті та збірної україни Олександр Зінченко знявся у відеоролику, де спародіював кліп поп-зірки Майкла Джексона на пісню Thriller.

Відповідне відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі Манчестер Сіті.

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Англійський клуб представив цей танець, як привітання уболівальникам на честь Хелловіна.

Зінченко непогано впорався зі складним танцем короля поп-музики.

В поточному сезоні АПЛ Олександр взяв участь лише в одному матчі містян.

Нагадаємо, Ман Сіті взяв гору над Тоттенгемом в 10-му турі АПЛ на “вбитому” газоні Вемблі.