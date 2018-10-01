Композицію з Дональдом Трампом створено з нагоди 30-річчя від дня публікації повісті Роальда Даля Матильда.

Розгніваний президент США Дональд Трамп застиг у загрозливій позі над безстрашною маленькою дівчинкою. Така скульптурна композиція тепер красується в британському селі Грейт-Міссенден, яке відоме тим, що в ній “жив і творив” письменник Роальд Даль (1916-1990).

За задумом творців, композиція присвячена 30-річчю від дня публікації повісті Даля під назвою Матильда, яка розповідає історію дівчинки з винятковими здібностями, яка протистояла деспотичним дорослим.

Як повідомляє Bailiwick Express, ідея використати в композиції образ Дональда Трампа народилася за результатами одного з соціологічних досліджень. Респондентів запитували, хто, на їхній погляд, на сьогоднішній день був би головним антагоністом Матильди, якщо б вона була не літературним персонажем, а реальною особою, якій виповнилося б 35 років.

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42% опитаних назвали президента США основним претендентом на роль деспотичного дорослого. Ще 21% опитаних запропонував на цю роль британського прем’єра Терезу Мей.

Нагадаємо, Трамп випадково опинився на чужому весіллі, чим влаштував молодятам великий сюрприз.

Фото: Daniella Burnett, BBC