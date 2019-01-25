Головний тренер Монако Тьєррі Анрі відсторонений від роботи з першою командою.
Наставника французького Монако Тьєррі Анрі тимчасово відсторонили від роботи з першою командою.
Про це повідомляє прес-служба Монако.
Повідомляється, що Анрі відсторонений від виконання своїх обов’язків допоки буде прийнято кінцеве рішення. Замість Анрі тренувати команду буде його асистент Франк Пассі.
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Цікаво, що у випадку можливого розторгнення контракту між Анрі та Монако, клуб змушений буде виплатити спеціалісту до €15 млн.
У чемпіонаті Франції після 21-туру Монако (15) знаходиться у зоні вильоту, посідаючи 19-е місце. Також команда вилетіла з Кубка Франція та посіла останнє місце у групі Ліги чемпіонів.
До речі, зірка ПСЖ Неймар не зміг стримати сльози після отриманої травми у Кубку Франції.
Фото: AS Monaco.