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Монако тимчасово відсторонив Анрі

Головний тренер Монако Тьєррі Анрі відсторонений від роботи з першою командою.

Тьерри Анри

Наставника французького Монако Тьєррі Анрі тимчасово відсторонили від роботи з першою командою.

Про це повідомляє прес-служба Монако.

Повідомляється, що Анрі відсторонений від виконання своїх обов’язків допоки буде прийнято кінцеве рішення. Замість Анрі тренувати команду буде його асистент Франк Пассі.

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Цікаво, що у випадку можливого розторгнення контракту між Анрі та Монако, клуб змушений буде виплатити спеціалісту до €15 млн.

У чемпіонаті Франції після 21-туру Монако (15) знаходиться у зоні вильоту, посідаючи 19-е місце. Також команда вилетіла з Кубка Франція та посіла останнє місце у групі Ліги чемпіонів.

До речі, зірка ПСЖ Неймар не зміг стримати сльози після отриманої травми у Кубку Франції.

Фото: AS Monaco.

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