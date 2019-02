У ніч з 3 на 4 лютого на найдорожчій арені світу Мерседес Бенц Стейдіум в Атланті, США відбудеться 53-й Супербоул — матч за головний трофей Національної футбольної ліги.

Підсумком напруженої боротьби між 32 командами, яка тривала 5 місяців, стане вирішальна дуель між Лос-Анджелес Ремс та Нью-Інгленд Петріотс.

Петріотс і Ремс стали двома найкращими атаками плей-офф, а в регулярному сезоні впевнено входили в топ-5. Що ж стосується захисту, то в регулярному чемпіонаті Ремс зайняли підсумкове 19-е місце, а Петріотс – 21-у позицію.

У плей-оф гру обох команд в обороні назвати ідеальною не вийде — вона просто була кращою, ніж у суперників і компенсувалася приголомшливою роботою нападу.

Команда Білла Белічека — рекордсмени ліги. Для Петріотс це вже буде 11-а участь у Супербоулі, п’ять з яких вони виграли.

У фіналі Американської конференції патріоти лише в овертаймі переграли Канзас-Сіті Чіфс — 37:31.

У 2002 році Нью-Інгленд Петріотс вже грали проти Ремс в Супербоулі, і тоді команда тренера Білла Белічіка виграла. Це була перша перемога Тома Бреді в якості стартового квотербека. Нині на руці головної зірки бостонського клубу сяють п’ять чемпіонських перстнів. Для Бреді цей Супербоул стене дев’ятим у кар’єрі.

У випадку тріумфу Петріотс здобуде свою шосту перемогу у Супербоулі і розділить звання найбільш титулованої команди франшизи НФЛ з Піттсбург Стілерз.

Для Ремс, які раніше базувалися у Сент-Луїсі, цей Супербоул стане лише третім в історії. Один раз вони ставали чемпіонами — у 2000 році взяли гору над Теннессі Тайтенс з рахунком 23:16, а в 2002 році поступилися Петріотс — 20:17.

Каліфорнійська команда у цьому сезоні у вирішальному матчі Національної футбольної конференції взяла гору над Нью-Орлеан Сейнтс з рахунком 26:23.

Ремс вельми зручний для Петріотс опонент: колектив з Нової Англії переміг в 5 останніх матчах проти цього суперника. Загальний рахунок у протистоянні двох команд також на користь Нью-Інгленд: у Петріотс 8 перемог проти 5-ти у Ремс.

Однак з приходом нового наставника Шона Маквея Ремс називають найбільш прогресуючим клубом в НФЛ. Барани провели по-справжньому приголомшливий атакуючий сезон, забиваючи в кожній чверті по 10 разів (включаючи плей-оф).

Цьогоріч вже багато зірок та вболівальників висловилися про те, що гегемонія патріотів в НФЛ піднабридла і тому багато хто буде вболівати за Ремс. Наприклад зірка Гаррі Поттера Деніел Редкліфф є палким прихильником НФЛ і в інтерв’ю Variety зізнався, що буде вболівати проти команди Тома Бреді.

Редкліфф додав, що Бреді класний гравець, але він не одобрює його політичних поглядів. У 2015 році квотербек Петріотс продемонстрував у своєму шкафчику в роздягальні кепку з лозунгом Дональда Трампа Make America Great Again.

Daniel Radcliffe says he’s rooting for the Rams in the #SuperBowl and has a message for Tom Brady: “Take that MAGA hat out your locker” | #Sundance #VarietyStudio presented by @ATT pic.twitter.com/uGI608bP3b

— Variety (@Variety) 26 января 2019 г.