Новообраний президент України Володимир Зеленський під час урочистої промови у Верховній Раді згадав досягнення збірної Ісландії на Євро-2016.

Новообраний президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді склав присягу українському народу під час церемонії інавгурації та виступив з першою офіційною промовою, в якій згадав досягнення збірної Ісландії на чемпіонаті Європи з футболу.

— Згадайте збірну Ісландії на чемпіонаті Європи з футболу, коли дантист, режисер, пілот, студент і прибиральник билися і захищали честь своєї країни і зробили це, хоча ніхто не вірив. І це наш шлях. Ми повинні стати ісландцями у футболі, – зазначив Володимир Зеленський.

На Євро-2016 збірна Ісландії з футболу під керівництвом шведського наставника Ларса Лагербека дійшла до стадії 1/4 фіналу, де поступилася господарям турніру збірній Франції (5:2). Серед тодішнього складу ісландців окрім професійних граців були і ті, у кого була інша робота.

Читайте: Селфі, стрибок і поцілунки: як Зеленський ішов на інавгурацію

Наприклад, голкіпер ісландців Ханнес Тоур Халльдоурссон — режисер короткометражних фільмів та відеороликів. Захисник Біркір Мар Севарссон навчався у льотній школі і після завершення кар’єри футболіста планує сісти за штурвал. Хавбек Каурі Ауднасон під час Євро-2016 навчався в університеті Аделфі у США. Захисник Свєррір Інґасон працював вуличним прибиральником у місті Коуповагюр. Асистент головного тренера Хеймер Халльгрімссон — один із найзатребуваніших дантистів в Ісландії.

Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за інавгурацією президента онлайн.