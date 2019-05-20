PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Зеленський згадав збірну Ісландії з футболу на інавгурації

Новообраний президент України Володимир Зеленський під час урочистої промови у Верховній Раді згадав досягнення збірної Ісландії на Євро-2016.

Володимир Зеленський

Новообраний президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді склав присягу українському народу під час церемонії інавгурації та виступив з першою офіційною промовою, в якій згадав досягнення збірної Ісландії на чемпіонаті Європи з футболу.

— Згадайте збірну Ісландії на чемпіонаті Європи з футболу, коли дантист, режисер, пілот, студент і прибиральник билися і захищали честь своєї країни і зробили це, хоча ніхто не вірив. І це наш шлях. Ми повинні стати ісландцями у футболі, – зазначив Володимир Зеленський.

На Євро-2016 збірна Ісландії з футболу під керівництвом шведського наставника Ларса Лагербека дійшла до стадії  1/4 фіналу, де поступилася господарям турніру збірній Франції (5:2). Серед тодішнього складу ісландців окрім професійних граців були і ті, у кого була інша робота.

Читайте: Селфі, стрибок і поцілунки: як Зеленський ішов на інавгурацію

Наприклад, голкіпер ісландців Ханнес Тоур Халльдоурссон — режисер короткометражних фільмів та відеороликів. Захисник Біркір Мар Севарссон навчався у льотній школі і після завершення кар’єри футболіста планує сісти за штурвал. Хавбек Каурі Ауднасон під час Євро-2016 навчався в університеті Аделфі у США. Захисник Свєррір Інґасон працював вуличним прибиральником у місті Коуповагюр. Асистент головного тренера Хеймер Халльгрімссон — один із найзатребуваніших дантистів в Ісландії.

Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за інавгурацією президента онлайн.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перші кадрові призначення Зеленського: хто увійшов у список
Продовжує дивувати – американські аналітики про інавгурацію Зеленського
Стефанчук призначений представником президента у Верховній Раді
Шефіра призначено першим помічником президента
Зеленський звільнив Муженка і призначив нового главу Генштабу
Зеленський просить Парубія скликати позачергове засідання Ради (ДОКУМЕНТ)
Менше говорити – більше робити: Кучма дав пораду Зеленському
Зеленський розпустив Раду та призначив позачергові вибори
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка