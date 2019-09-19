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Факти / Спорт

Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів за версією The Ring

Український спортсмен Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів за версією видання The Ring.

Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів за версією The Ring

Українець Василь Ломаченко знову став найкращим боксером за версією американського видання The Ring.

На другому місці опинився американець Теренс Кроуфорд, а на третьому – Сауль Альварес з Мексики. Четвертий рядок належить японцю Наоя Іноуе.

Читайте: Ломаченко більше не вийде на ринг у цьому році

П’яте місце зайняв також український боксер – Олександр Усик.

Раніше Факти ICTV писали, що дебют Олександра Усика у надважкій вазі відбудеться проти нідерландця Тайрона Спонга.

Джерело: The Ring

Фото: lomachenkovasiliy

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