Український спортсмен Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів за версією видання The Ring.
Українець Василь Ломаченко знову став найкращим боксером за версією американського видання The Ring.
На другому місці опинився американець Теренс Кроуфорд, а на третьому – Сауль Альварес з Мексики. Четвертий рядок належить японцю Наоя Іноуе.
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П’яте місце зайняв також український боксер – Олександр Усик.
Раніше Факти ICTV писали, що дебют Олександра Усика у надважкій вазі відбудеться проти нідерландця Тайрона Спонга.
Джерело: The Ring
Фото: lomachenkovasiliy
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