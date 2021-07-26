Олімпійські ігри у Токіо 2020 – медальний залік (таблиця)

Перед початком третього змагального дня на Олімпійських іграх в Токіо лідером медального заліку залишається Китай. США після провального старту Олімпіади вже вийшли на друге місце. Японія, яка є господинею змагань, на третьому місці.

Українці на цей час змогли завоювати дві бронзи та перебувають на 32-му місці.

Лідерство продовжує утримувати збірна Китаю, чиї спортсмени вже завоювали 11 медалей – шість золотих, дві срібні та п’ять бронзових, повідомляється на сайті Олімпійських ігор.

Спортсмени зі США вже отримали п’ять золотих, три срібних і чотири бронзових медалі. Таким чином вони обігнали Японію в медальному заліку.

На рахунку господарів Олімпіади поки що п’ять золотих і одна срібна медаль.

Також до першої п’ятірки увійшли збірні Австралії та Південної Кореї. У десятці перебувають також олімпійські спортсмени з Росії, Італії, Великої Британії, Канади та Франції.

У третій день Олімпіади, 26 липня, буде розіграно 21 комплект нагород. Українці сьогодні претендуватимуть на п’ять медалей.

Літня Олімпіада в Токіо стартувала 23 липня. У змаганнях братимуть участь 158 атлетів збірної України, які представляють 25 видів спорту. Це вже сьома Олімпіада за час української незалежності.

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися торік, однак їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Скільки видів спорту представлено на Олімпіаді

На Олімпійських іграх в Токіо спортсмени змагатимуться у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Загалом на Іграх-2020 буде розіграно 339 комплектів медалей. Цього року організатори додали нові види спорту – серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

Найпопулярнішими видами спорту на Олімпіаді є легка атлетика, змагання з якої проходитимуть майже щодня, плавання та гімнастика. Факти ICTV зібрали головні факти про Олімпійські ігри 2020 у Токіо.