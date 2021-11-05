Таблиця коефіцієнтів УЄФА-2021/22 – скільки очок в України після четвертого туру

Україна продовжує боротьбу із Росією за десяту сходинку у таблиці коефіцієнтів УЄФА, що надає чемпіону країни пряму путівку до групової стадії Ліги чемпіонів.
Після четвертого туру групового етапу єврокубків Україна залишається на 11-й позиції з результатом 31.400 і перебуває на відстані двох перемог від Росії(32.082). Російські клуби за тиждень набрали 0.400 бали завдяки двом нічиїм московських клубів Локомотива та Спартака.
Очки у скарбничку України знову принесла луганська Зоря. Підопічні Віктора Скрипника у Лізі конференцій вдруге здолали болгарський клуб ЦСКА Софія.
Гра у Запоріжжі завершилася з рахунком 2:0. Ця перемога принесла Україні 0.400 бала (2 очки, поділені на 5 команд, що стартували). Наразі відставання від Росії складає 0,682 бали.
Ще двоє наших представників у Лізі чемпіонів – київське Динамо та донецький Шахтар вчергове не змогли набрати очок, програвши каталонській Барселоні (0:1) та мадридському Реалу (1:2) відповідно.
Найближчий переслідувач України у таблиці – Сербія скоротила відрив від клубів нашої асоціації до 1,875 очок.
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Фото: ФК Зоря