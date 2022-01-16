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Андрій Шевченко може очолити польську збірну: що відомо

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Андрій Шевченко може очолити польську збірну: що відомо

Андрій Шевченко, якого звільнили з посади головного тренера Дженоа, може очолити польську збірну.

Такою інформацією поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter журналіст Ніколо Скіру.

– Польський футбольний союз зацікавився Андрієм Шевченком як новим тренером національної збірної, – повідомив журналіст.

За словами Скіру, зараз щодо цього ведуться перемовини. Інші подробиці поки що невідомі.

Нагадаємо, у період з 2016 до 2021 роки Шевченко очолював українську збірну з футболу. У цей період команда потрапила до топ-8 найкращих на Євро-2020.

Андрій Шевченко також очолював з листопада 2021 року італійський футбольний клуб Дженоа, проте його звільнили з посади головного тренера після низки поразок.

Президент України Володимир Зеленський закликав українця повернутись додому після звільнення. За його словами, про досягнення Шевченка знають не лише в Україні, а й у всій Європі.

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Джерело: Twitter Ніколо Скіру

Фото: УНІАН

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