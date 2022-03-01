Російські окупанти, які вторглися до суверенної України за наказом Путіна, вже позбавили життя багатьох мирних жителів нашої країни.

Внаслідок вибуху російської бомби у Київській області загинули гравець ФК Гостомель Дмитро Мартиненко та його матір. Про це повідомили на сторінці Києво-Святошинський футбол у Facebook.

Нещодавно Мартиненку виповнилося 25 років. Він був вихованцем Луганського футболу, виступав на позиції півзахисника.

Визнавався найкращим бомбардиром та гравцем другої ліги аматорського чемпіонату Київської області.

Також повідомляється, що семирічна сестра Мартиненка потребує допомоги. Дівчинка – у Бучанській лікарні з осколковими пораненнями голови. Лікарі борються за її життя.

24 лютого росіяни почали повномасштабну війну в Україні, атакувавши низку регіонів. Воїни Збройних Сил України і мирне населення згуртувалися і завдають ворогу чимало втрат, не залишаючи сумнівів у нашій підсумковій перемозі.

У вівторок, 1 березня, російські окупаційні війська продовжили ракетні обстріли Харкова. Сьогодні ворожі сили завдали удару по центральній площі Свободи. Через це руйнувань зазнала будівля Харківської ОДА.

Унаслідок обстрілу Харкова постраждали шестеро людей, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюється.