Листопад, 21 в 18:48

Олімпійський чемпіон та народний депутат Верховної Ради від фракції Слуга народу Жан Беленюк просить виключити його зі складу членів Національного олімпійського комітету (НОК).

Про це Беленюк повідомив у Facebook, після того як футболіст Роман Зозуля опублікував список “дискредитованих” членів НОК, яких обрали членами комітету 17 листопада.

— У такому НОК не можу собі дозволити затриматися надовго, – написав Беленюк.

Він також прикріпив свою заяву про виключення зі складу членів НОК.

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17 листопада Вадима Гутцайта обрали новим президентом НОК. У голосуванні він переміг Беленюка, який також претендував на цю посаду.

Тоді ж стало відомо, що до складу НОК обрали депутатів Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса, які раніше представляли у парламенті заборонену проросійську партію ОПЗЖ.

Наступного дня екснаставник збірної України Андрій Шевченко заявив, що не може залишатися за такого складу НОК та виходить звідти.

Після цього Шуфрич, Суркіс та Андрій Кожем’якін попросили виключити їх зі складу НОК. Виконком задовольнив їхні прохання. Але скандал на цьому не вичерпався.

21 листопада футболіст Роман Зозуля опублікував список членів НОК, які, на його думку, дискредитували себе.

— Схоже, Шуфрич із Суркісом виконували лише функцію громовідводу, – написав Зозуля.

У списку, опублікованому спортсменом, чоловік Юлії Льовочкіної, колишні представники ОПЗЖ та Партії регіонів, колишні спортивні функціонери, які можуть бути причетними до корупції. Всього у ньому 22 особи.