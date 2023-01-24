УЄФА не буде повертати Росію у свої змагання і відбере право проведення Суперкубку
Усунення російських футбольних команд з європейських змагань залишаться чинними, оскільки досі триває розв’язана Росією війна проти України.
Британський телеканал Sky News повідомив, що Росію також збираються позбавити права проведення Суперкубка УЄФА, який мав відбутися у Казані у серпні 2023 року.
Напередодні засідання виконавчого комітету УЄФА в середу керівництво російського футбольного союзу (РФС) збирається провести переговори з представниками УЄФА.
Але за даними джерела, це не означає, що дискваліфікація буде знята. Доки триває російська агресія проти України, цього не відбудеться.
УЄФА хоче обговорити загальний стан російського футболу і внутрішню ситуацію. Однак, до закінчення війни варіант повернення клубів та збірних з РФ до участі у змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА не розглядається.
У березні 2022 року збірну Росії виключили з плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.
Також російські клуби позбавили права участі у єврокубкових турнірах під егідою УЄФА, а у вересні стало відомо про те, що Росію не допустили до жеребкування Євро-2024.
У жовтні минулого року УАФ вирішила звернутися до УЄФА та ФІФА із закликом виключити зі своїх лав російський футбольний союз.