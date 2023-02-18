Під завалами у Туреччині знайшли тіло футболіста збірної Гани Крістіана Атсу

Лютий, 18 в 13:35

Під завалами у Туреччині знайшли тіло футболіста збірної Гани та турецького Хатайспора Крістіана Атсу.

Тіло 31-річного футболіста виявили під завалами через 12 днів після землетрусу.

— З важким серцем я змушений повідомити, що, на жаль, тіло Крістіана Атсу було знайдено сьогодні вранці. Мої глибокі співчуття родині та близьким. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати всім за їхні молитви та підтримку, — написав у Twitter його агент Нана Сечере.

6 лютого повідомлялося, що Атсу врятували з-під завалів одного із зруйнованих будинків, але пізніше Хатайспор спростував цю інформацію.

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Крістіан Атсу виступав за англійські клуби Челсі, Евертон та Ньюкасл Юнайтед. У складі збірної Гани футболіст провів 60 матчів. Разом з національної командою брав участь у чемпіонаті світу-2014 та двох турнірах Кубка африканських націй.

Атсу допоміг збірній Гани посісти друге місце на Кубку африканських націй-2015, де він отримав нагороди Гравець турніру та Гол турніру.

У вересні 2022 року Атсу приєднався до турецької команди вищого дивізіону Хатайспор та забив переможний гол у матчі турецької Суперліги 5 лютого – за день до того, як стався руйнівний землетрус.

Внаслідок землетрусів на півдні Туреччини та півночі Сирії загинуло понад 40 тис. людей.