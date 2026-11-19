Перша ракетка України Еліна Світоліна виступить на виставковому командному турнірі World Tennis League (Всесвітня тенісна ліга) в Індії, що відбудеться у грудні 2026 року.

Світоліна анонсувала на своїй сторінці в Instagram, що зіграє ще один турнір цього року, передає Суспільне.

Світоліна виступить на World Tennis League

32-річна українка вдруге поспіль візьме участь у цих змаганнях.

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Минулого року Світоліна також виступала в Бенгалуру, де турнір уперше провели після трьох сезонів в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Цьогоріч організатори підтвердили участь 16 тенісистів. Окрім Світоліної, на турнірі зіграють Белінда Бенчіч (Швейцарія), Паула Бадоса (Іспанія), Кароліна Плішкова (Чехія), Нік Кіріос (Австралія), Олександр Бублік (Казахстан), Зізу Бергс (Бельгія) та Гаррі Геліоваара (Фінляндія).

За регламентом World Tennis League, у змаганнях буде чотири команди, до складу кожної з яких входять двоє чоловіків і двоє жінок.

На першому етапі команди зіграють між собою за коловою системою, після чого дві найсильніші зустрінуться у фіналі.

Цей турнір відбувається щорічно впродовж п’яти років.

Протистояння складається з двох одиночних поєдинків (серед жінок та чоловіків) та двох ігор парного розряду (жіночого, чоловічого чи змішаного).

Зазначимо, що у 2026 році Світоліна показала найкращий в кар’єрі результат на Australian Open, дійшовши до півфіналу, а також зіграла у фіналі Підсумкового турніру.

Крім того, Еліна вперше за п’ять років повернулася до першої десятки світового рейтингу WTA уперше з жовтня 2021 року, а завершила сезон як шоста ракетка світу.

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