Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
Фінал Євробачення 2025: у якому порядку виступатимуть учасники
У швейцарському Базелі пройшло два півфінали Євробачення 2025, за результатами яких стали відомі усі фіналісти конкурсу.
Шляхом жеребкування артисти визначили, в якому порядку вони виступатимуть у гранд-фіналі, який відбудеться вже у суботу, 17 травня.
Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом, за головний трофей Євробачення 2025 змагатимуться 26 країн-учасниць.
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Фінал Євробачення 2025: порядок виступів учасників
- Норвегія
- Люксембург
- Естонія
- Ізраїль
- Литва
- Іспанія
- Україна
- Велика Британія
- Австрія
- Ісландія
- Латвія
- Нідерланди
- Фінляндія
- Італія
- Польща
- Німеччина
- Греція
- Вірменія
- Швейцарія
- Мальта
- Португалія
- Данія
- Швеція
- Франція
- Сан-Марино
- Албанія
Нагадаємо, що Україну на Євробаченні представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. У першому півфіналі музиканти виступали під п’ятим номером.
Учасники колективу заявили, що у фіналі Євробачення 2025 покажуть найемоційніший виступ, щоб здобути найбільшу прихильність аудиторії.
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