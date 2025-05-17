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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Фінал Євробачення 2025: у якому порядку виступатимуть учасники

порядок виступів учасників у фіналі Євробачення 2025
Фото: Getty Images

У швейцарському Базелі пройшло два півфінали Євробачення 2025, за результатами яких стали відомі усі фіналісти конкурсу.

Шляхом жеребкування артисти визначили, в якому порядку вони виступатимуть у гранд-фіналі, який відбудеться вже у суботу, 17 травня.

Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом, за головний трофей Євробачення 2025 змагатимуться 26 країн-учасниць.

Зараз дивляться

Фінал Євробачення 2025: порядок виступів учасників

  1. Норвегія
  2. Люксембург
  3. Естонія
  4. Ізраїль
  5. Литва
  6. Іспанія
  7. Україна
  8. Велика Британія
  9. Австрія
  10. Ісландія
  11. Латвія
  12. Нідерланди
  13. Фінляндія
  14. Італія
  15. Польща
  16. Німеччина
  17. Греція
  18. Вірменія
  19. Швейцарія
  20. Мальта
  21. Португалія
  22. Данія
  23. Швеція
  24. Франція
  25. Сан-Марино
  26. Албанія
порядок виступів учасників у фіналі Євробачення 2025

Фото: Eurovision

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. У першому півфіналі музиканти виступали під п’ятим номером.

Учасники колективу заявили, що у фіналі Євробачення 2025 покажуть найемоційніший виступ, щоб здобути найбільшу прихильність аудиторії.

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