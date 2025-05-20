Австрія непокоїться через витрати на Євробачення 2026: Це буде дорого

Після перемоги JJ на Євробаченні 2025 в Австрії зростає не лише ейфорія, а й занепокоєння. Адже пісенний конкурс 2026 року може обійтися країні щонайменше у €30 млн.

Навіть сам артист після оголошення результатів не втримався, щоби не перепросити за те, що ввів країну у витрати.

– Що я наробив? Вибач, ORF, це буде дорого, – пожартував JJ.

Він став третім виконавцем в історії Австрії, який виграв конкурс, після Удо Юрґенса (1966) та Кончіти Вурст (2014).

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Організовувати захід буде державний мовник ORF, який і без того перебуває у режимі жорсткої економії. До того ж наступний рік обіцяє стати для компанії фінансово напруженим. Окрім Євробачення, ORF транслюватиме чемпіонат світу з футболу та зимову Олімпіаду.

– Це, звісно, грандіозний проєкт, але нам доведеться зібрати все, що маємо, щоб реалізувати його, – заявила програмна директорка мовника Штефані Гройсс-Горовіц.

Для порівняння – показ цьогорічного музичного шоу обійшовся ORF майже у €700 тис.

Ситуація ускладнюється тим, що мовник уже перебуває в процесі скорочення бюджету на €325 млн. До того ж уряд стикається з третім роком рецесії, а міністр фінансів Маркус Мартербауер у своєму Instagram пожартував, що голосував за Швецію 3 тис. разів, щоб уникнути витрат, але це “не спрацювало”.

Де пройде Євробачення 2026

Мовник наразі не визначився з містом проведення шоу, але вже відомо, що інтерес проявили Грац, Інсбрук та навіть невелике містечко Оберварт. Зальцбург і Клагенфурт офіційно відмовились через нестачу інфраструктури та фінансові ризики. Обрати місто планують шляхом “прозорого процесу”.

За даними віденської мерії, проведення конкурсу в столиці після перемоги Кончіти Вурст у 2014 році принесло місту €30 млн прибутку, 100 тис. туристів і рекламний ефект на сотні мільйонів. Уряд сподівається, що такі масштаби збережуться і у 2026-му.

Нагадаємо, що Євробачення фінансується коштом внесків мовників-учасників, спонсорських контрактів, продажу квитків, глядацького голосування та підтримки міста-господаря. Для прикладу, у Швейцарії цьогоріч конкурс коштував близько €60 млн, з яких €20 млн покрив мовник SRF, €35 млн – місто-господар Базель і ще €5 млн – Європейська мовна спілка.

Джерело : The Guardian

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