Український режисер Мстислав Чернов знову претендує на одну з найпрестижніших кінонагород світу. Гільдія режисерів США включила його нову стрічку 2000 метрів до Андріївки до списку номінантів 2026 року.

Чернов висунутий у категорії Видатні режисерські досягнення в документальному кіно.

Це його друга номінація від гільдії: у 2024 році він уже здобув нагороду за фільм 20 днів у Маріуполі.

Хто ще у списку номінантів

У документальній категорії разом зі стрічкою Мстислава Чернова номіновано ще чотири роботи:

Ідеальний сусід (The Perfect Neighbor) – Джіта Гандбгір

Пробиваючись крізь скелі (Cutting Through Rocks) – Сара Хакі та Мохаммадреза Ейні

Викривачки коханок (Mistress Dispeller) – Елізабет Ло

Приховування (Cover-Up) — Лора Пойтрас і Марк Обенгаус

Переможців обирають члени Гільдії режисерів США – професійні режисери кіно й телебачення.

Імена лауреатів стануть відомі 7 лютого 2026 року під час урочистої церемонії в Беверлі-Гіллз. У кіноіндустрії Премію Гільдії режисерів часто розглядають як один із орієнтирів оскарівських перегонів.

Цьогорічний список номінантів охоплює телевізійні, документальні та рекламні роботи за 2025 рік.

Про що фільм 2000 метрів до Андріївки

Документальна стрічка знята під час українського контрнаступу восени 2023 року.

Головні герої – бійці Третьої штурмової бригади, які отримують завдання звільнити село Андріївка поблизу Бахмута. Вони просуваються через вузьку лісосмугу під постійним вогнем.

Світова прем’єра 2000 метрів до Андріївки відбулася у січні 2025 року на фестивалі Sundance.

Національна рада кінокритиків США внесла фільм до п’ятірки найкращих документальних робіт року.

Також стрічка Мстислава Чернова потрапила до короткого списку Оскара 2026 у категорії Документальний повнометражний фільм.

Офіційний список номінантів на Оскар оголосять 22 січня, а церемонія нагородження відбудеться 15 березня.

Джерело : The Hollywood Reporter