Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня пошкоджень зазнав будинок української режисерки Ірини Цілик. За її словами, це вже шостий випадок, коли її житло страждає через російські обстріли.

Про це режисерка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Ірина Цілик про обстріл

Ірина Цілик розповіла, що осколок залетів до кімнати її сина, пробивши віконну раму, після чого пролетів через квартиру.

Зараз дивляться

— Осколок (шрапнель?) влетів у кімнату сина, пробивши віконну раму. Зачепив самокат (відбита ручка розфігачила шматок підлоги), шафку, полетів далі, пролетів через усю вітальню, пробив перші дві шибки склопакетів і впав між другою та третьою, — написала режисерка.

У момент атаки Цілик перебувала на дачі. Близько п’ятої ранку вона прокинулася від повідомлення сусідки, яка запитала, чи родина вдома. Після цього режисерка намагалася додзвонитися до близьких.

Згодом вона дізналася, що її син під час повітряної тривоги перебував в укритті. Чоловік спочатку хотів перечекати в коридорі, але врешті доєднався до сина.

— Цей стан, коли швидко збираєш у коробочку смородину, ще вологу від роси, бо ж, звісно, мчатимеш зараз додому до Києва, треба привезти гостинець, і як у тумані мусолиш лише одну фразу в голові: “Як добре, що пішли в укриття, як добре, що пішли в укриття, як добре”, — поділилася Ірина

Режисерка зазначила, що її будинок постраждав від російських обстрілів уже вшосте. За словами Цілик, у сусідів руйнування ще більші — люди щойно встановили нові вікна після попередніх атак, але вони знову були вибиті, також пошкоджені автомобілі.

Що відомо про атаку на Київ

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками.

За даними ДСНС, влучання та падіння уламків зафіксували у семи районах столиці. Загалом постраждали понад 30 локацій, переважно житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Станом на ранок відомо про щонайменше 13 загиблих і понад 80 постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи в місцях влучань тривають.

Фото: Ірина Цілик

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.