Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня пошкоджень зазнав будинок української режисерки Ірини Цілик. За її словами, це вже шостий випадок, коли її житло страждає через російські обстріли.

Про це режисерка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Ірина Цілик про обстріл

Ірина Цілик розповіла, що осколок залетів до кімнати її сина, пробивши віконну раму, після чого пролетів через квартиру.

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— Осколок (шрапнель?) влетів у кімнату сина, пробивши віконну раму. Зачепив самокат (відбита ручка розфігачила шматок підлоги), шафку, полетів далі, пролетів через усю вітальню, пробив перші дві шибки склопакетів і впав між другою та третьою, — написала режисерка.

У момент атаки Цілик перебувала на дачі. Близько п’ятої ранку вона прокинулася від повідомлення сусідки, яка запитала, чи родина вдома. Після цього режисерка намагалася додзвонитися до близьких.

будинок Ірини Цілик

Фото: Ірина Цілик/Facebook

Згодом вона дізналася, що її син під час повітряної тривоги перебував в укритті. Чоловік спочатку хотів перечекати в коридорі, але врешті доєднався до сина.

— Цей стан, коли швидко збираєш у коробочку смородину, ще вологу від роси, бо ж, звісно, мчатимеш зараз додому до Києва, треба привезти гостинець, і як у тумані мусолиш лише одну фразу в голові: “Як добре, що пішли в укриття, як добре, що пішли в укриття, як добре”, — поділилася Ірина

Режисерка зазначила, що її будинок постраждав від російських обстрілів уже вшосте. За словами Цілик, у сусідів руйнування ще більші — люди щойно встановили нові вікна після попередніх атак, але вони знову були вибиті, також пошкоджені автомобілі.

Що відомо про атаку на Київ

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками.

За даними ДСНС, влучання та падіння уламків зафіксували у семи районах столиці. Загалом постраждали понад 30 локацій, переважно житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Станом на ранок відомо про щонайменше 13 загиблих і понад 80 постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи в місцях влучань тривають.

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Віталій Кличко

Фото: Ірина Цілик

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