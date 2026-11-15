В ефірі телеканалу СТБ відбувся 7 випуск проєкту Зважені та щасливі. Позаду в команд залишилися шість тижнів виснажливих тренувань і перших результатів, проте перетин символічної середини сезону перетворився на одне з найекстремальніших випробувань за весь час проєкту.

Як минув та хто покинув 7 випуск проєкту Зважені та щасливі 2026 — читайте далі.

Зважені та щасливі 2026: як пройшов 7 випуск

Цього тижня організатори перевірили учасників одночасно на витривалість та психологічну стійкість. Завдання складалося з двох надскладних етапів:

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спочатку учасникам обох команд довелося пішки піднятися сходами на 32-й поверх київського хмарочоса;

одразу після цього — пройти 35 м по натягнутому тросу між двома будівлями на запаморочливій висоті 125 м над землею.

Для одних головним ворогом стало фізичне навантаження ще під час забігу сходами, тоді як іншим довелося віч-на-віч зіткнутися з панічним страхом висоти, коли настав час зробити крок у порожнечу.

За правилами конкурсу, кожен учасник мав перенести прапорець своєї команди на дах сусіднього хмарочоса.

Однак умови були безкомпромісними: якщо хтось відмовлявся йти по тросу, його прапорець мав доставити партнер по команді — тобто спуститися вниз, знову здолати 32 поверхи сходами й вдруге пройти над прірвою.

Перемога дісталася жовтій команді, яка першою зуміла переправити всі свої прапорці на фініш, здобувши головний приз тижня — бонус у мінус 2 кг на вагах.

Хто покинув Зважені та щасливі у 7 випуску: результати зважування

Синя команда за тиждень сумарно скинула 18 кг, що у відсотковому співвідношенні становить 2,72% від загальної ваги команди.

Жовта команда безпосередньо на вагах показала результат мінус 14 кг. Завдяки перемозі в екстремальному конкурсі тижня жовті активували бонус у 2 кг, покращивши свій підсумок до мінус 16 кг — або 2,66%.

Попри додатковий бонус, жовті все ж мінімально поступилися синім, тож саме їм довелося вирушити на голосування й вирішити, хто з учасників поїде додому.

За результатами голосування у 7 випуску Зважені та щасливі 2026 покинула проєкт Євгенія Скрипка.

29-річна киянка Євгенія, інженер-теплоенергетик і старша майстриня у Київтеплоенерго, прийшла на проєкт із вагою 131 кг зростом 176 см. Разом із чоловіком — колишнім військовим Віталієм — вона пережила ракетний удар за місяць до весілля.

Головним болем пари є безпліддя через зайву вагу та наслідки стресу з нічним заїданням фастфуду і солодких напоїв. Мріючи народити дитину, Євгенія прагне скинути щонайменше 51 кг, щоб нарешті обрати себе, стати здоровою та відчути радість материнства.

Джерело : СТБ

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