Зірку фільмів Бетмен та Одіссея Роберта Паттінсона офіційно затвердили на роль наступного Джеймса Бонда. Так завершилися місяці запеклих спекуляцій щодо того, якому молодому акторові Amazon MGM та режисер Дені Вільньов довірять ключі від Aston Martin.

Про це пише Variety.

Роберт Паттісон зіграє Джеймса Бонда

– Джеймс Бонд – один із найвидатніших персонажів в історії кінематографа, і отримати можливість зіграти агента 007 – честь усього мого життя, – заявив Паттінсон.

Він подякував “Дені, Емі, Девіду, Тані та всім співробітникам Amazon MGM Studios” за довіру до нього.

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– Сказати, що ця роль стала здійсненням мрії, – означає применшити її значення. Я не можу бути більш схвильованим через цю співпрацю та майбутню роботу з такою чудовою командою, – наголосив актор.

Своєю чергою режисер нового фільму про Джеймса Бонда Дені Вільньов, який нещодавно працював із Паттінсоном над майбутнім фільмом Дюна: Частина третя, додав:

– Перш за все, я хочу висловити глибоку вдячність видатним акторам, які приєдналися до нас у цій подорожі. Нас оточували надзвичайно талановиті люди, але агент 007 може бути лише один. Я неймовірно радий вітати Роберта Паттінсона в ролі нашого нового Джеймса Бонда. Він має позачасову душу агента 007 і водночас привносить абсолютно новий дух. Не можу дочекатися початку роботи.

Продюсерами нового фільму про Бонда стали Емі Паскаль, яка працювала над франшизою Людина-павук і кількома фільмами про агента 007, та Девід Гейман, відомий роботою над серією фільмів про Гаррі Поттера. Виконавчою продюсеркою виступить Таня Лапуант. Сценарій пише Стівен Найт.

Паттінсон переймає естафету агента 007 після п’яти фільмів за участю Деніела Крейга, який зіграв супершпигуна, відомого своїми численними романами з жінками.

Його шлях у ролі Бонда розпочався 2006 року з фільму Казино Рояль. Востаннє Крейг з’явився в образі агента 007 у стрічці Не час помирати 2021 року. У фіналі Бонд жертвує собою, щоб урятувати світ від таємної міжнародної терористичної організації.

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