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РФ готова зустрітися в нормандському форматі – Лавров

Росія готова до зустрічей у форматі нормандської четвірки.

лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова зустрітися в нормандському форматі для врегулювання ситуації на Донбасі.

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– Партнери по нормандській четвірці пропонують провести саміт, ми готові до зустрічей в будь-якій конфігурації, – сказав він.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не бачить сенсу в розширенні нормандського формату.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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