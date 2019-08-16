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Людина-павук вивісив банер з закликом до миру на хмарочосі в Гонконзі

Відомий французький “чоловік-павук” Ален Робер заліз на хмарочос у Гонконзі і розмістив там банер, який закликає до миру між Гонконгом та Китаєм.

Людина-павук вивісив банер з закликом до миру на хмарочосі в Гонконзі

Ален Робер заліз на хмарочос Cheung Kong Center, що належить найбагатшій людині Гонконгу Лі Каші, і повісив банер, на якому зображено рукостискання і прапори Гонконгу та Китаю.

Рівно рік тому в серпні 2018 року суд Гонконгу заборонив Роберу займатися в місті екстремальним скелелазінням на рік.

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Нагадаємо, що протести у Гонконзі тривають з червня. Причина демонстрацій – намір влади ухвалити закон, який дозволяє видачу правопорушників і злочинців владі КНР, де деяким може загрожувати страта.

Через протести у Гонконзі місцевий аеропорт призупиняв роботу, зараз він знову відкрив двері, проте 200 рейсів так і не були виконані.

З 9 по 12 серпня поліцейські заарештували 149 осіб.

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