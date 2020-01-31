Імпічмент Трампа: Сенат може перенести голосування на наступний тиждень

Сенат Конгресу США може перенести голосування за статтями імпічменту президента Дональда Трампа на наступний тиждень.

Про це заявив сенатор-республіканець Джон Корнін.

– Сенатор Джон Корнін попередив: якщо демократи не домовляться про голосування за статтями сьогодні, то процес може потенційно затягнутися до наступного тижня, – йдеться у повідомленні.

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За словами сенатора, перенесення голосування щодо імпічменту ймовірне, бо наразі немає рішення щодо дозволу давати свідчення деяким свідкам у справі.

– Я припускаю, що засідання буде перенесено на першу частину наступного тижня, – заявив він.

Раніше бізнесмена Лева Парнаса вигнали зі слухань справи щодо імпічмента Трампа.