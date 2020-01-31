PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Імпічмент Трампа: Сенат може перенести голосування на наступний тиждень

Сенат Конгресу США може перенести голосування за статтями імпічменту президента Дональда Трампа на наступний тиждень.

Про це заявив сенатор-республіканець Джон Корнін.

– Сенатор Джон Корнін попередив: якщо демократи не домовляться про голосування за статтями сьогодні, то процес може потенційно затягнутися до наступного тижня, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Імпічмент Трампа: Сенат США схвалив правила суду

За словами сенатора, перенесення голосування щодо імпічменту ймовірне, бо наразі немає рішення щодо дозволу давати свідчення деяким свідкам у справі.

– Я припускаю, що засідання буде перенесено на першу частину наступного тижня, – заявив він.

Раніше бізнесмена Лева Парнаса вигнали зі слухань справи щодо імпічмента Трампа.

Джерело: CNN

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка