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Факти / Світ

Коронавірус в світі: за добу понад 100 тис. нових випадків

29 травня в світі зафіксували 5 808 946 випадків коронавірусу. За добу підтвердили 116 856 нових випадків.

Всього померло від ускладнень, викликаних коронавірусом, вже 360 308 осіб, за добу – 4 679.

Країни, в яких найбільше випадків Сovid-19:

  • США – 1 721 753;
  • Бразилія – ​​438 238;
  • Росія – 397 051;
  • Велика Британія – 270 508;
  • Іспанія – 237 906.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Найбільша кількість смертей зафіксували в:

  • США – 101 616;
  • Велика Британія – 37 919;
  • Італія – ​​33 142;
  • Франція – 28 665;
  • Іспанія – 27 119.

Україна займає 35 позицію серед країн за кількістю заражень новим типом коронавірусної інфекції (22 382 станом на 28 травня).

Незважаючи на високий рівень захворюваності в США, Вашингтон з 29 травня послаблює карантинні заходи, і скасовує режим самоізоляції.

У місті відновлюють роботу ресторани з відкритими терасами, перукарні та салони краси. Проте відвідини можливо тільки за попереднім записом.

Масковий режим і дотримання дистанції залишаються обов’язковими.

Епіцентр пандемії коронавірусу з Європи перемістився в Південну і Північну Америку. В Європі за кількістю заражень лідирує Велика Британія.

Нагадаємо, станом на 28 травня в світі коронавірусом заразилися 5 691 790 осіб.

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