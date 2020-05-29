29 травня в світі зафіксували 5 808 946 випадків коронавірусу. За добу підтвердили 116 856 нових випадків.
Всього померло від ускладнень, викликаних коронавірусом, вже 360 308 осіб, за добу – 4 679.
Країни, в яких найбільше випадків Сovid-19:
- США – 1 721 753;
- Бразилія – 438 238;
- Росія – 397 051;
- Велика Британія – 270 508;
- Іспанія – 237 906.
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Найбільша кількість смертей зафіксували в:
- США – 101 616;
- Велика Британія – 37 919;
- Італія – 33 142;
- Франція – 28 665;
- Іспанія – 27 119.
Україна займає 35 позицію серед країн за кількістю заражень новим типом коронавірусної інфекції (22 382 станом на 28 травня).
Незважаючи на високий рівень захворюваності в США, Вашингтон з 29 травня послаблює карантинні заходи, і скасовує режим самоізоляції.
У місті відновлюють роботу ресторани з відкритими терасами, перукарні та салони краси. Проте відвідини можливо тільки за попереднім записом.
Масковий режим і дотримання дистанції залишаються обов’язковими.
Епіцентр пандемії коронавірусу з Європи перемістився в Південну і Північну Америку. В Європі за кількістю заражень лідирує Велика Британія.
Нагадаємо, станом на 28 травня в світі коронавірусом заразилися 5 691 790 осіб.