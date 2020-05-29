29 травня в світі зафіксували 5 808 946 випадків коронавірусу. За добу підтвердили 116 856 нових випадків.

Всього померло від ускладнень, викликаних коронавірусом, вже 360 308 осіб, за добу – 4 679.

Країни, в яких найбільше випадків Сovid-19:

США – 1 721 753;

Бразилія – ​​438 238;

Росія – 397 051;

Велика Британія – 270 508;

Іспанія – 237 906.

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Найбільша кількість смертей зафіксували в:

США – 101 616;

Велика Британія – 37 919;

Італія – ​​33 142;

Франція – 28 665;

Іспанія – 27 119.

Україна займає 35 позицію серед країн за кількістю заражень новим типом коронавірусної інфекції (22 382 станом на 28 травня).

Незважаючи на високий рівень захворюваності в США, Вашингтон з 29 травня послаблює карантинні заходи, і скасовує режим самоізоляції.

У місті відновлюють роботу ресторани з відкритими терасами, перукарні та салони краси. Проте відвідини можливо тільки за попереднім записом.

Масковий режим і дотримання дистанції залишаються обов’язковими.

Епіцентр пандемії коронавірусу з Європи перемістився в Південну і Північну Америку. В Європі за кількістю заражень лідирує Велика Британія.

Нагадаємо, станом на 28 травня в світі коронавірусом заразилися 5 691 790 осіб.