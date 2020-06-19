Юрій Губаревич та Олександр Таболіч вирішили зняти свої кандидатури на пост президента Білорусі.

Так, лідер руху За свободу Юрій Губаревич заявив, що від початку виборчої кампанії в країні зростали репресії.

– З початку президентської виборчої кампанії 2020 року влада почали діяти нахабно, брутально і жорстоко. Репресії зростали з кожним тижнем. Не залишилося нічого законного, – сказав він.

Читайте: Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку

Другий кандидат, Олександр Таболіч, заявив, що його група не набрала 100 тис. підписів, які необхідні для висування на посаду.

Вибори у Білорусі

Вибори у Білорусі назначили на 9 серпня. Наприкінці травня розпочався збір підписів для висування кандидатури. Реєстрація претендентів на пост президента триватиме до 14 липня.

Нинішній президент Олександр Лукашенко заявив, що піде на вибори і цього разу – вже вшосте. Лукашенко керує країною вже 26 років.

Джерело: TUT.BY.