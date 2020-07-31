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У Португалії зазнав аварії потяг: десятки постраждалих

У п’ятницю, 31 липня, у Португалії високошвидкісний потяг зазнав аварії. В результаті загинула одна людина, ще 50 постраждали.

За інформацією ЗМІ, у вагонах перебували 282 пасажири, машиніст заблокований в кабіні. Аварія сталася недалеко від селища Сорі в окрузі Коїмбра.

Залізничний рух там тимчасово призупинено.

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За попередніми даними, поїзд зіткнувся з машиною ремонтних служб.

Нещодавно у  американському місті Темпа, штат Арізона, 29 липня сталася масштабна залізнична аварія, внаслідок чого було частково зруйновано міст.

Вантажний поїзд зійшов з рейок та загорівся: до ліквідації наслідків пожежі залучено десятки рятувальників.

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