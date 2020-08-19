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Факти / Світ

Координаційна рада опозиції Білорусі озвучила вимоги до влади

Координаційна рада опозиції Білорусі озвучила свої основні вимоги.

Резолюцію за підсумками першого засідання президії ради опублікували на сайті.

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Опозиція вимагає:

  • припинення політичного переслідування білорусів з боку влади, порушення кримінальних справ і притягнення винних до відповідальності;
  • звільнення всіх політичних в’язнів, скасування неправомірних судових постанов, виплата компенсацій усім потерпілим;
  • визнання виборів 9 серпня 2020 року недійсними. Проведення нових виборів за міжнародними стандартами з новим складом всіх комісій з виборів, включаючи Центральну комісію.

До складу Координаційної ради увійшов 31 представник опозиції. У президію ради входять:

  • Світлана Алексієвич, письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури;
  • Лілія Власова, юрист;
  • Сергій Дилевський, представник страйкому Мінського тракторного заводу;
  • Максим Знак, адвокат;
  • Ольга Ковалькова, довірена особа Світлани Тихановської;
  • Марія Колесникова, координаторка штабу Віктора Бабарико;
  • Павло Латушко, колишній міністр культури, надзвичайний повноважний посол.

Новини Білорусі

11 день не вгамовуються масові мітинги у Білорусі, які спричинили президентські вибори. На них, за даними ЦВК, здобув перемогу чинний президент Олександр Лукашенко.

Частина білорусів не сприйняла перемогу Лукашенка та вийшла на протести. Міліція жорстоко розігнала мітинги у всіх білоруських містах. Кілька тисяч людей затримали, сотні покалічили. Також є загиблі серед мітингувальників.

Останні новини з протеcтів у Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Координаційна Рада

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