Координаційна рада опозиції Білорусі озвучила вимоги до влади

Координаційна рада опозиції Білорусі озвучила свої основні вимоги.

Резолюцію за підсумками першого засідання президії ради опублікували на сайті.

Читайте: Протести у Білорусі онлайн

Опозиція вимагає:

припинення політичного переслідування білорусів з боку влади, порушення кримінальних справ і притягнення винних до відповідальності;

звільнення всіх політичних в’язнів, скасування неправомірних судових постанов, виплата компенсацій усім потерпілим;

визнання виборів 9 серпня 2020 року недійсними. Проведення нових виборів за міжнародними стандартами з новим складом всіх комісій з виборів, включаючи Центральну комісію.

До складу Координаційної ради увійшов 31 представник опозиції. У президію ради входять:

Світлана Алексієвич, письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури;

Лілія Власова, юрист;

Сергій Дилевський, представник страйкому Мінського тракторного заводу;

Максим Знак, адвокат;

Ольга Ковалькова, довірена особа Світлани Тихановської;

Марія Колесникова, координаторка штабу Віктора Бабарико;

Павло Латушко, колишній міністр культури, надзвичайний повноважний посол.

Новини Білорусі

11 день не вгамовуються масові мітинги у Білорусі, які спричинили президентські вибори. На них, за даними ЦВК, здобув перемогу чинний президент Олександр Лукашенко.

Частина білорусів не сприйняла перемогу Лукашенка та вийшла на протести. Міліція жорстоко розігнала мітинги у всіх білоруських містах. Кілька тисяч людей затримали, сотні покалічили. Також є загиблі серед мітингувальників.

Останні новини з протеcтів у Білорусі читайте на Фактах ICTV.