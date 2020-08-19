Координаційна рада опозиції Білорусі озвучила вимоги до влади

Координаційна рада опозиції Білорусі озвучила свої основні вимоги.
Резолюцію за підсумками першого засідання президії ради опублікували на сайті.
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Опозиція вимагає:
- припинення політичного переслідування білорусів з боку влади, порушення кримінальних справ і притягнення винних до відповідальності;
- звільнення всіх політичних в’язнів, скасування неправомірних судових постанов, виплата компенсацій усім потерпілим;
- визнання виборів 9 серпня 2020 року недійсними. Проведення нових виборів за міжнародними стандартами з новим складом всіх комісій з виборів, включаючи Центральну комісію.
До складу Координаційної ради увійшов 31 представник опозиції. У президію ради входять:
- Світлана Алексієвич, письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури;
- Лілія Власова, юрист;
- Сергій Дилевський, представник страйкому Мінського тракторного заводу;
- Максим Знак, адвокат;
- Ольга Ковалькова, довірена особа Світлани Тихановської;
- Марія Колесникова, координаторка штабу Віктора Бабарико;
- Павло Латушко, колишній міністр культури, надзвичайний повноважний посол.
Новини Білорусі
11 день не вгамовуються масові мітинги у Білорусі, які спричинили президентські вибори. На них, за даними ЦВК, здобув перемогу чинний президент Олександр Лукашенко.
Частина білорусів не сприйняла перемогу Лукашенка та вийшла на протести. Міліція жорстоко розігнала мітинги у всіх білоруських містах. Кілька тисяч людей затримали, сотні покалічили. Також є загиблі серед мітингувальників.
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