Російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти “невстановленим психодислептиком”.

Такий попередній діагноз Олексію Навальному встановили медики, пишуть ЗМІ з посиланням на джерело в медичних колах.

Психодислептики – це найзагальніша назва хімічно несхожих речовин, що порушують розумову діяльність.

Тому такий діагноз дуже поверхневий. До групи психодислептиків входять речовини від амфетамінів до конопель і бензину.

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ЗМІ також пишуть, що Навального могли отруїти оксибутиратом натрію, який використовується грабіжниками і ґвалтівниками для приспання жертв і смертельно небезпечний під час передозування.

Діагноз Навальному

Медики лікарні в Омську, де Навальний перебуває у комі, обіцяють встановити діагноз опозиціонеру протягом дня.

За їхніми словами, поки не можна констатувати, що політик був отруєний.

Як зазначає прес-секретар Навального Кіра Ярмиш, “у лікарні вже перебуває більше поліції, ніж лікарів”.

Джерело: НГС-Омск, Інтерфакс