Російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти “невстановленим психодислептиком”.
Такий попередній діагноз Олексію Навальному встановили медики, пишуть ЗМІ з посиланням на джерело в медичних колах.
Психодислептики – це найзагальніша назва хімічно несхожих речовин, що порушують розумову діяльність.
Тому такий діагноз дуже поверхневий. До групи психодислептиків входять речовини від амфетамінів до конопель і бензину.
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ЗМІ також пишуть, що Навального могли отруїти оксибутиратом натрію, який використовується грабіжниками і ґвалтівниками для приспання жертв і смертельно небезпечний під час передозування.
Діагноз Навальному
Медики лікарні в Омську, де Навальний перебуває у комі, обіцяють встановити діагноз опозиціонеру протягом дня.
За їхніми словами, поки не можна констатувати, що політик був отруєний.
Як зазначає прес-секретар Навального Кіра Ярмиш, “у лікарні вже перебуває більше поліції, ніж лікарів”.