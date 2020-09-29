Вірменія звинуватила Туреччину у збитті штурмовика Су-25 – що відомо

У Вірменії впав штурмовик Су-25 Збройних сил країни.

Літак виконував завдання з забезпечення дій підрозділів протиповітряної оборони, повідомила у Facebook речниця міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

Вона заявила, що Су-25 був збитий ракетою з турецького винищувача F-16, що тимчасово базується на авіабазі Гянджа в Азербайджані. Пілот загинув.

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– F-16, згідно із засобами об’єктивного контролю, знаходився на глибині 60 км, на висоті 8 200 метрів, – прокоментувала речниця.

Այսօր ժամը 10:30-ից Թուրքիայի Հանրապետության ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչները օդ էին բարձրացել Ադրբեջանի… Опубліковано Shushan Stepanyan Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Реакція Азербайджану

Про за застосування у бойових діях в Нагірному Карабасі літаків – нині підтверджень немає.

У Міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали пропагандою.

Реакція Туреччини

Голова департаменту комунікацій президента Туреччини назвав цю заяву такою, що не відповідає дійсності.

Війна між Вірменією та Азербайджаном 27 вересня розгорілись бойові дії між Вірменією та Азербайджаном у регіоні Нагірний Карабах. Обидві сторони заявили, що бойові дії почали не вони. Азербайджан заявляє про просування своїх військ біля села Талиш, що знаходиться у Нагірному Карабасі. У Міноборони Вірменії інформацію про захоплення висот спростовують.

Джерело: Шушан Степанян, Міноборони Туреччини, Міноборони Азербайджану