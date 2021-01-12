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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Прихильники Трампа утричі збільшили кількість завантажень Telegram

У США збільшилася кількість завантажень месенджера Telegram. За цей тиждень понад півмільйона громадян США завантажили додаток – це утричі більше, ніж за попередній.

Після блокування облікового запису Дональда Трампа у Twitter та Facebook та видалення соцмережі Parler його прихильники почали активно використовувати Telegram.

Завдяки такому інтересу додаток посів другу сходинку у рейтингу завантажень. У Telegram союзники та прихильники президента, зокрема його син та колишній адвокат Сідні Пауелл, часто розміщують повідомлення. Також у месенджері з’явилися спільноти колишніх користувачів Parler.

Читайте: Google видалив соцмережу Parler, куди міг перейти Трамп після Twitter

Блокування Трампа у Twitter

Напередодні платформа Twitter повідомила про блокування облікового запису Дональда Трампа. Фахівці соцмережі вважають, що його висловлювання можуть закликати до насильства.

Джерело: The Daily Telegraph

Фото: Depositphotos

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