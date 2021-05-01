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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Погрози не змусять нас мовчати: очільник Європарламенту відреагував на санкції РФ

Погрози не змусять нас мовчати: очільник Європарламенту відреагував на санкції РФ

Очільник Європейського парламенту Давид Сассолі відреагував на санкції, які запровадила проти нього і ще сімох чиновників з країн ЄС Росія.

Їм заборонили в’їжджати на територію РФ.

– Мабуть, мене у Кремлі не чекають? Я трішки підозрював це… Жодні санкції або загрози не зупинять Європарламент або мене від захисту прав людини, свободи і демократії. Погрози не змусять нас мовчати. Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди, – заявив Давид Сассолі у своєму Twitter.

Крім Сассолі, під санкції потрапили керівник прокуратури Берліна.

Санкції Росії

30 квітня у МЗС РФ повідомили про запровадження санкцій проти восьми чиновників з ЄС.

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Це була відповідь на обмеження, які 2 і 22 березня затвердив Євросоюз проти Росії.

Детальніше про санкції Росії проти ЄС читайте на Фактах ICTV.

Джерело: David Sassoli

Фото: David Sassoli

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