Ціни на земельні ділянки у Туреччині підскочили вдвічі після повідомлення про те, що засновник Microsoft Білл Гейтс придбав на північному заході країни 22 тис. акрів землі (близько 9 тис. га).

Інформація про те, що Гейтс придбав землю в Туреччині, спочатку з’явилася в соціальних мережах,а потім і на місцевих сайтах.

Один з депутатів, який представляє цей регіон в турецькому парламенті, запросив офіційне підтвердження. Виявилося, що поки в земельному реєстрі провінцій Едірне, Текірдаґ, а також Стамбулі ніяких записів про реєстрацію земель на ім’я Гейтса немає.

Рієлтори та експерти відзначають, що на північному заході Туреччини завжди був ажіотаж щодо купівлі ділянок землі. Найбільше запитів надходило від іноземних інвесторів.

Поки співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс не дав коментарів про можливу купівлю землі, але припустив, що світ зможе повернутися до нормального життя до кінця 2022 за допомогою вакцин від коронавірусу.

За його словами, пандемія Covid-19 – неймовірна трагедія, а єдина надія подолати її полягає в доступі до вакцин.

Також він зазначив, що за невелику ціну можна було підготуватися до пандемії коронавірусу, але, на жаль, інвестиції не були здійснені вчасно.

Джерело: Hurriyet Daily News