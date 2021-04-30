PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Абрамова Юлія |

У Туреччині підскочили ціни на землю через чутки про купівлю ділянок Біллом Гейтсом

Bill-Gejts

Ціни на земельні ділянки у Туреччині підскочили вдвічі після повідомлення про те, що засновник Microsoft Білл Гейтс придбав на північному заході країни 22 тис. акрів землі (близько 9 тис. га).

Інформація про те, що Гейтс придбав землю в Туреччині, спочатку з’явилася в соціальних мережах,а потім і на місцевих сайтах.

Один з депутатів, який представляє цей регіон в турецькому парламенті, запросив офіційне підтвердження. Виявилося, що поки в земельному реєстрі провінцій Едірне, Текірдаґ, а також Стамбулі ніяких записів про реєстрацію земель на ім’я Гейтса немає.

Рієлтори та експерти відзначають, що на північному заході Туреччини завжди був ажіотаж щодо купівлі ділянок землі. Найбільше запитів надходило від іноземних інвесторів.

Читайте
Білл Гейтс розповів, що потрібно для перемоги над глобальним потеплінням

Поки співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс не дав коментарів про можливу купівлю землі, але припустив, що світ зможе повернутися до нормального життя до кінця 2022 за допомогою вакцин від коронавірусу.

За його словами, пандемія Covid-19 – неймовірна трагедія, а єдина надія подолати її полягає в доступі до вакцин.

Також він зазначив, що за невелику ціну можна було підготуватися до пандемії коронавірусу, але, на жаль, інвестиції не були здійснені вчасно.

Джерело: Hurriyet Daily News

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка